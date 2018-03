Gefrustreerde schipper blokkeert ophaalbrug 01 maart 2018

Merkwaardig incident gisterenmiddag aan de ophaalbrug over de Schelde in Oudenaarde. Een binnenschipper belette er bijna een uur lang dat de brug naar beneden kon, waardoor het wegverkeer geblokkeerd bleef. De schipper wou met zijn eenmansactie zijn frustratie uiten over de staking die hem de dag voordien zou hebben gehinderd. Door de blokkade ontstond op de middag in de buurt van de ophaalbrug een ware verkeerschaos. De schipper blies zijn actie af, nadat de politie was langs geweest om hem op betere ideeën te brengen. (DCRB)