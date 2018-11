Geen zebrapad meer voor de Freinetschool “Ik mag hopen dat dit geen beslissing is, maar een menselijke fout die nog hersteld wordt” Ronny De Coster

16 november 2018

09u44

Bron: Eigen berichtgeving 3 Oudenaarde Opschudding in en rond de Freinetschool “De Vier Tuinen” in Nederename: bij de vernieuwing van het wegdek van de N46 is daar het zebrapad verdwenen. Fietspaden zijn al geschilderd, maar een oversteekplaats lijkt niet voorzien. “Hopelijk dat geen beslissing, maar een vergetelheid die nog kan hersteld worden”, reageert schoolcoördinator Ann Vancoppenolle beduusd.

De vernieuwing van het wegdek van de N46 in Nederename is in haar eindfase. Gisteren hebben schilders van een signalisatiebedrijf de wegmarkeringen aangebracht: de middenlijnen en fietspaden zijn geschilderd en ook de plaatsen waar zebrapaden komen, zijn al met krijtlijnen aangeduid.

Onder meer nabij de spoorwegbrug en ook aan de KBO-school in Ename blijkt dat er nog een zebrapad op komst is. Op die plaatsen is ook het fietspad onderbroken, precies omdat de oversteekplaats er wordt geschilderd.

Maar aan de Freinetschool “De Vier Tuinen” laat niets vermoeden dat hier een oversteekplaats wordt geschilderd: geen krijtlijnen en ook geen onderbreking van het fietspad.

Acties verkeersveiligheid

“Het is niet te geloven”, reageert Ann Vancoppenolle, coördinator van de school. Enkele weken geleden voerden haar leerlingen, hun ouders en leerkrachten nog actie om een betere veiligheid te eisen aan de schoolpoort. “Al jàren vragen wij dat er iets wordt gedaan aan de verkeersveiligheid. Dat we nu ineens zonder zebrapad staan, is wel een héél opmerkelijk. Ik mag hopen dat dit geen beslissing is van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), maar een menselijke fout die nog hersteld wordt. Anders hebben we hier wel een héél groot probleem”, bedenkt Vancoppenolle.

Ook paaltjes weg

Koen Roman (Groen), die ook langs de N46 woont, toont zich alvast ook compleet verrast. “De verdwijning van dat zebrapad is heel straf, maar niet het enige: ter hoogte van het Enameplein zijn ook de paaltjes verdwenen, die tot voor kort beletten, dat auto’s op het trottoir gingen rijden wanneer ze uitwijken voor wagens die aanschuiven om af te slaan richting Enameplein. Misschien kan ook dat nog worden goedgemaakt”, hoop hij.

Even onderzoeken

Volgens Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, is het de bedoeling dat alle zebrapaden die voordien op de weg lagen ook effectief terugkeren. “Hoe het komt dat dit nu aan de Freinetschool niet voorzien lijkt, laat ik even onderzoeken”, reageert zij.

Vochtig weer

Volgens Syryn wacht Wegen en Verkeer voor het aanbrengen van de oversteekplaatsen op betere weersomstandigheden. “Die zebrapaden worden uitgevoerd in thermoplastisch materiaal. Daarvoor moet het wegdek goed droog zijn”, legt ze uit.