Geen volk, toch verplicht om te openen BRASSERIE SPORTOASE NA ELF MAANDEN FAILLIET RONNY DE COSTER/LIEVEN SAMYN

03 maart 2018

02u36 0 Oudenaarde Minder dan elf maanden na de opening van zwembad Sportoase is de brasserie dicht gegaan. De rechtbank heeft de uitbater failliet verklaard, nadat hij de boeken had neergelegd. Drie personeelsleden zijn hun job kwijt.

Sinds donderdag kunnen bezoekers van het zwembad Sportoase in Oudenaarde voor een drankje of hapje niet meer terecht in de brasserie. Dirk Van Den Broeck (60) en zijn vrouw Caroline Michiels (57) uit Marke, die met hun bvba Lesko de brasserie runden, gooien de handdoek in de ring. Ze hebben de boeken neergelegd bij de rechtbank van koophandel in Kortrijk. Die heeft donderdag het faillissement uitgesproken.





"Er is een financiële put, veroorzaakt door te hoge personeelskosten", zegt de Kortrijkse advocaat Geert Soetaert, die door de rechtbank is aangesteld als curator.





"Eigenaar Sportoase had aan de exploitant van de horecazaak de verplichting opgelegd, dat de zaak ook overdag moest geopend zijn. Maar dat was problematisch: tussen 9 en 16 uur zijn het vooral scholen die naar het zwembad komen. Die maken natuurlijk geen gebruik van de brasserie, terwijl de uitbater wel verplicht was om in die dode uren toch personeel ter beschikking te hebben. 's Avonds en tijdens het weekend kwamen er wél voldoende zwemmers die ook de cafetaria bezochten, maar dat maakte het verlies van overdag niet goed", analyseert de curator hoe de zaak hopeloos in de rode cijfers is geraakt.





Andere openingsuren

De financiële put zou vooral bestaan uit achterstallige lonen en onbetaalde facturen van leveranciers.





Volgens de curator zou Sportoase intussen de eis al hebben laten vallen dat de cafetaria ook overdag moet geopend zijn. "Maar voor de huidige uitbater komt die maatregel te laat. Hij zag geen mogelijkheid om het verlies nog weg te werken", legt Geert Soetaert uit. Hoe groot de financiële put is, weet de curator naar eigen zeggen nog niet. "Het faillissement is kersvers. Ik wil vooral proberen om de achterstallige lonen nog betaald te krijgen", zegt hij. Het faillissement treft ook drie vaste medewerkers en vier jobstudenten.





"Ik wist dat de horeca in het zwembad het moeilijk had, maar toch verrast de plotse sluiting me", reageert Peter Simoens (Open Vld), sportschepen in Oudenaarde.





Zwembad

"Sportoase had de uurregeling al wat aangepast en nam sinds enige tijd ook al het onderhoud van de cafetaria op zich. Maar kennelijk heeft dat geen beterschap gebracht. Ik denk dat Sportoase samen met de stad alles in het werk moet stellen om zo snel mogelijk een nieuwe gerant te vinden. De slechte cijfers van de cafetaria staan alvast in fel contrast met die van het zwembad. Daar zijn de resultaten beter dan wat in het businessplan was vooropgesteld", zegt Simoens.