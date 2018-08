Geen lijsttrekker? Geen kandidaat MAARTEN BLONDEEL HAAKT AF, ANDRÉ VANSTEENBRUGGE KOMT TERUG RONNY DE COSTER

18 augustus 2018

02u26 0 Oudenaarde Dubbele verrassing bij de Oudenaardse socialisten: gemeenteraadslid Maarten Blondeel haakt af, omdat de partij niet hem, maar Dagmar Beernaert heeft aangeduid als lijsttrekker. En ouderdomsdeken André Vansteenbrugge komt onverwacht terug.

Het zijn bewogen tijden bij de Oudenaardse socialisten. De oppositiepartij is nog niet klaar met het puzzelwerk voor de samenstelling van haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het verloopt kennelijk niet zonder slag of stoot.





Maarten Blondeel was zes jaar geleden nog lijsttrekker bij de Oudenaardse socialisten. Hij behaalde toen 823 voorkeurstemmen. Dagmar Beernaert kreeg op de tweede plaats 361 stemmen op haar naam. Samen vertegenwoordigen ze de sp.a in de gemeenteraad.





Op basis van die verkiezingsuitslag van 2012 vond Blondeel het maar logisch, dat hij ook nu weer op kop mocht staan. Maar daarover besliste het partijbestuur anders: het duidde Dagmar Beernaert aan als lijsttrekker.





Blondeel trekt zijn conclusies: de socialisten moeten in oktober dan maar zonder hem naar de kiezer.





"Wat kan ik hierop zeggen? Het zal voor Maarten inderdaad niet zo aangenaam geweest zijn. Maar dit is een democratisch genomen beslissing", relativeert Beernaert. "Ze heeft zich binnen de partij populair gemaakt door iedereen gratis uit te nodigen naar Rock Zottegem, een organisatie van haar baas Kurt De Loor. Meteen daarna was er die aanstelling tot lijsttrekker", beweert een partijgenoot anoniem.





Geen slaande deuren

"Ik ga niet weg met slaande deuren en blijf in de partij actief", relativeert Blondeel. "Sowieso was ik me al aan het afvragen of we niet beter aan een ruimer project werken in plaats van binnen de grenzen van onze partij. Maar daar is de tijd kennelijk nog niet rijp voor. Dat had me al doen twijfelen om door te gaan. Noem het nog geen afscheid. Ik heb het professioneel druk, word binnenkort papa en over zes jaar is er misschien wél weer de goesting voor de politiek."





Ook verrassend is de terugkeer van gewezen gemeenteraadslid André Vansteenbrugge. Hij was zes jaar geleden geen kandidaat meer. "Ik was dat eerst niet van plan, maar op een bepaald moment kreeg ik de indruk, dat de groep die voor de verkiezingen wordt opgebouwd, wel héél jong is. Dat is positief, maar het is misschien wel nuttig dat er ook iemand 'op leeftijd' in het team zit. Ik ben zestig en kan sneller relativeren, compromissen sluiten en plooien gladstrijken. Al is het me niet gelukt om Maarten aan boord te houden", betreurt Vansteenbrugge.





Het is zo goed als zeker, dat Vansteenbrugge de lijst zal duwen.