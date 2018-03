Geen festivaldag voor mensen met beperking 26 maart 2018

Er komt op het United Festival dit jaar geen speciale dag voor mensen met een beperking. "Dat was eerst voorzien, maar door de verhuis naar de Donk krijgen we dit niet meer voor mekaar", zegt festivalorganisator Peter Decordier.





"Toen de plannen voor het United Festival ons in februari werden toegelicht, was daarin nog sprake van een speciale dag voor personen met een beperking. Daarvan is niets meer terug te vinden", zegt Groen-gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman. Ze stelt hier vandaag vragen over tijdens de gemeenteraad. Peter Decordier komt zelf al met de antwoorden. "Het was onze bedoeling om een dergelijke festivaldag toe te voegen. We gingen er toen vanuit dat we op de site Santens zouden kunnen organiseren. Daar is een harde ondergrond en kon dit dus makkelijk. Door te verhuizen naar de Donksite moesten we alle zeilen bijzetten om deze nieuwe locatie goed in te vullen en willen we niet teveel hooi op onze vork nemen. Daarom leek het ons niet opportuun om ook al meteen een dergelijk initiatief te nemen, zeker gezien de intensiteit van een dergelijke organisatie."





Maar uitstel is geen afstel, zo lijkt het. "Het is zeker de bedoeling om dit dossier mee te nemen naar de toekomst. Wij gaan nu al het nodige doen om de bereikbaarheid van de festivaltenten en





het terrein zelf zoveel mogelijk te verharden zodat de bereikbaarheid voor minder mobiele mensen gegarandeerd wordt", belooft Decordier. (DCRB)