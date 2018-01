Gedetineerde wil drugs gevangenis binnensmokkelen 26 januari 2018

Een gedetineerde van de gevangenis in Oudenaarde is betrapt met 0,75 gram speed en zes insulinespuiten op zak. De man mocht de gevangenis even verlaten, maar kon het niet laten om bij zijn terugkeer te proberen de drugs naar binnen te smokkelen.





Ver geraakte de gedetineerde niet met de drugs, want bij de fouillering werd hij al betrapt. Het Openbaar Ministerie tilde zwaar aan de feiten. Niet alleen omdat een gevangenisstraf en drugs niet samengaan, maar ook omdat de man met tien veroordelingen voor de correctionele rechtbank een goed gevuld strafblad heeft. De procureur vroeg aan de rechter om de man vier maanden extra celstraf en een geldboete van duizend euro op te leggen. De rechter zal oordelen op 22 februari. (LDO)