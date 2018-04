Gedetineerde riskeert extra straf voor duw aan cipier 27 april 2018

Een gedetineerde die in de gevangenis van Oudenaarde verbleef, heeft zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank wegens opzettelijke slagen en verwondingen aan een cipier.





De 28-jarige man weigerde na de wandeling zijn muts uit te doen tijdens de fouille. "De cipier volgde de gedetineerde naar de cel, maar kreeg daar een zware duw. Hij vloog als het ware uit de cel", beschreef de procureur. Door de val liep de cipier een hersenschudding op en kon hij een aantal maanden niet gaan werken. De beklaagde excuseerde zich tijdens de zitting. "Het was niet mijn bedoeling om die man op de grond te duwen, maar ik handelde in een reflex. Het is wel zo dat hij mij altijd treiterde en racistische opmerkingen maakte." De procureur vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van vijftig euro. De advocaat van de beklaagde vroeg de vrijspraak. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 31 mei. (LDO)