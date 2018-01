Frunpark krijgt eerste JYSK in provincie 'MINI-IKEA' NOG OP ZOEK NAAR PERSONEEL... RONNY DE COSTER

02u51 0 Foto Ronny De Coster Frunpark Bevere mag binnenkort JYSK en Leen Bakker verwelkomen. Oudenaarde De Deense meubelketen JYSK opent volgende maand een nieuwe vestiging in Oudenaarde. De winkel komt in het Frunpark aan de Gentstraat in Bevere. "Het is de eerste in Oost-Vlaanderen en de vijfde in België. We zullen hier acht mensen tewerkstellen en zijn nog naar personeel op zoek", zegt Remco Braaksma. Zijn buur wordt de Action-winkel, want die verhuist van Eine naar Bevere.

Werklui zijn de jongste dagen druk in de weer met de herinrichting van twee naast elkaar liggende winkelpanden in het Frunpark aan de Gentstraat in Bevere. In het ene was tot voor enkele maanden de Zwitserse winkelketen Charles Vögele gevestigd en uit het pand ernaast is onlangs meubelwinkel Leen Bakker vertrokken.





Leen Bakker maakt plaats voor een andere meubelgigant: de Deense groep JYSK opent een winkel van maar liefst 1.253 vierkante meter in de straat.





JYSK is een woonwinkel. "We verkopen slaapkamermeubilair, maar ook beddengoed, gerief voor badkamer, kantoor, woonkamer, interieurinrichting en ook tuinmeubilair. We worden weleens met IKEA vergeleken. Qua prijs zitten we echter nog onder die van onze grote broer", vergelijkt Remco Braaksma van JYSK.





Netwerk uitbouwen

JYSK is wereldwijd actief, maar zette in ons land pas enkele maanden geleden voet aan de grond. "We hebben al vestigingen in Lanaken, Schoten, Olen en Genk. De winkel in Oudenaarde is dus nog maar de vijfde in ons land en de eerste in Oost-Vlaanderen. Het is onze bedoeling om in België een heel netwerk uit te bouwen. Per jaar voorzien we een tiental nieuwe winkels", schetst Braaksma de ambitie van de Scandinavische woonwinkelgigant.





JYSK Oudenaarde opent volgende maand en zal acht mensen tewerkstellen. "En die hebben we nog niet allemaal: in Oudenaarde- maar ook elders- zoeken we nog personeel", geeft Braaksma nog mee.





Als buur krijgt hij een winkel van Action. Het is de winkel die nu gevestigd is in het Retailpark N60 in Eine, die naar Bevere verhuist. "Action gaat bij ons weg, omdat het in het Frunpark een lagere huurprijs heeft kunnen bekomen", weet Philippe Branteghem, beheerder van het Retailpark N60 Oudenaarde.





"Welke winkel in de plaats komt van Action, is nog niet beslist. We onderhandelen met verschillende geïnteresseerden", zegt Branteghem. Zoals bekend, koestert hij voor het Retailpark in Eine nog uitbreidingsplannen.