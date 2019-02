Frederik Deschrijver bezweken aan verwondingen na zware val Ronny De Coster

24 februari 2019

19u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Frederik Deschrijver (41), zaakvoerder van Containerdienst Vindevogel in Oudenaarde, is overleden. De man was donderdag in allerijl naar het UZ Gent gebracht, nadat hij een zware val had gemaakt. Hij is intussen aan zijn verwondingen bezweken.

Deschrijver was donderdagavond aan het werk in een oude hoeve aan de Berchemweg in Melden. Hij had de verlaten boerderij onlangs gekocht en was ze aan het renoveren tot een woning om er met zijn gezin te gaan wonen.

De man zakte door het dak van het gebouw en maakte een zware val. Daarbij liep hij levensgevaarlijke verwondingen op aan het hoofd. Hij is nog in allerijl naar het Universitair Ziekenhuis gebracht, maar is daar vrijdagavond gestorven.

Schokgolf

Het nieuws over het overlijden van Frederik Deschrijver gaat als een schok door Oudenaarde.

Samen met zijn echtgenote Mieke Goemaere runde hij het bedrijf Containers Vindevogel, dat gevestigd is aan de Coupure in Oudenaarde en dat ook vestigingen heeft in Gavere en Deinze.

De firma heeft achttien mensen in dienst.

Levenswerk verderzetten

De echtgenote van de man is te overmand door emoties om te reageren op het drama, maar postte een emotioneel bericht op Facebook, waarin ze belooft om het levenswerk van haar man verder te zetten, zorg te dragen voor hun twee kinderen en het droomhuis van haar man af te werken zoals hij het zou gewild hebben.

Honderden mensen hebben op sociale media al hun medeleven betuigd aan de familie van de bedrijfsleider.

De uitvaartplechtigheid voor Frederik Deschrijver vindt plaats op zaterdag 2 maart om 11 uur in de kerk van Etikhove.