FOTOSPECIAL - Sinterklaas krijgt hartelijk onthaal en stelt iedereen gerust: “Dit jaar geen stoute kinderen in Oudenaarde!” Honderden kinderen stonden sinterklaas en zijn zwarte pieten op te wachten Ronny De Coster

25 november 2018

13u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Maar liefst 38 zwarte pieten heeft sinterklaas vandaag meegebracht voor zijn bijzonder feestelijke intrede in Oudenaarde.

En de knechten waren écht wel zwart, want ze hebben in Oudenaarde de jongste dagen al door veel schoorstenen geklauterd.

Sinterklaas en zijn gevolg kregen een bijzonder hartelijke ontvangst, want op de Louise-Mariekaai langs de Schelde stonden honderden enthousiaste fans de grote kindervriend uit Spanje op te wachten. Ook de Belleman, burgemeester Marnic De Meulemeester en jeugdschepen Lieven Cnudde waren van de partij. De fanfare van de KSA Ouddenaarde begeleide de stoet van sinterklaas van Pamele naar de Markt.

Boek van Sinterklaas was even zoek

Daar was het wachten op het grote boek van de sint. Dat was even zoek en er stonden zelfs verhalen in over stoute kinderen. Maar het bleken geen recente voorvallen. “Er zijn dit jaar geen stoute kinderen”, besloot sinterklaas tot opluchting van velen.