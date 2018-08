Folke neemt heft in eigen handen en herstelt zelf fietspad 21 augustus 2018

02u42 0 Oudenaarde "Als de stad het fietspad niet herstelt, dan doe ik het maar zelf", dacht Folke D' Haeyer uit Bevere. En dus bereidde hij een emmer mortel en trok hij ermee naar de Leenvoetweg, een fietspad tussen de Koestraat en de site van de VDAB in Bevere.

"Ik kom hier vaak met de fiets voorbij en erger me elke keer aan een putdeksel, dat ruim vijf centimeter boven de grond uitsteekt. Voor een fiets is dat pal in het midden van het pad toch een flinke hindernis. Hoe is het mogelijk dat dit nog niemand van de stad is opgevallen", vraagt Folke zich af.





Politiek geïnspireerd

Zijn actie is politiek geïnspireerd: Folke D' Haeyer is in Oudenaarde Groen-gemeenteraadslid en maakt van de zorg voor fietspaden een actiepunt.





"We hebben enkele jaren geleden aan de stad een overzicht van wel zeventig punten overhandigd waar er kleine of grote ingrepen nodig zijn om het fietsen comfortabeler en veiliger te maken. Vele zijn nog niet aangepakt. Daarom mijn symbolische actie. Ik roep meteen ook iedereen op om me te laten weten waar er nog plaatsen zijn waar een aanpassing nodig is. Maar ik ga ze nu ook niet allemaal zelf oplappen: ik geef ze nu weer allemaal door aan de stad", glimlacht D' Haeyer.





