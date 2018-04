Flitser na half jaar (bijna) operationeel EINDELIJK WITTE LIJNEN OP WEGDEK N60, NU NOG CAMERA AFSTELLEN RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

10 april 2018

02u54 0 Oudenaarde Automobilisten staan al een half jaar nodeloos op de rem langs de N60 aan Salons Mantovani in Eine. Zes maanden geleden werd er opnieuw een flitspaal geplaatst, pas nu is die zo goed als operationeel.

Het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen heeft zes maanden na de plaatsing de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de flitspaal haar werk te laten doen. Op het wegdek zijn witte dwarsstrepen geschilderd, die de flitscamera nodig heeft om de snelheid van het verkeer te berekenen. "Om dat te kunnen doen moesten we de garantie hebben dat het een paar dagen op rij goed weer zou zijn. Door de winter en het slechte weer moesten we langer dan gepland wachten", verduidelijkt Irene van der Craats, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Nu het wegdek beschilderd is, kan het Agentschap een camera plaatsen in de flitspaal. Die moet nog worden afgesteld, waarna een homologatie moet gebeuren. Eens dat achter de rug is, kan de politie de flitser in gebruik nemen. De exacte datum kan het Agentschap nog niet meegeven.





Sinds de plaatsing functioneerde de flitspaal dus louter als afschrikmiddel. Dat zal ook in de toekomst af en toe het geval zijn, want er zijn in de politiezone Vlaamse Ardennen meer flitspalen dan camera's. De dure camera's rouleren tussen de verschillende flitspalen waardoor nooit alle flitsers tegelijk kunnen werken. "Onze flitspalen werken niet voortdurend, omdat we anders niet alle vaststellingen kunnen verwerken. Sommige camera's verhuizen dus af te toe van flitspaal", zegt Joost Duhamel, hoofd van de politiezone Vlaamse Ardennen.





Vandalisme

Het had trouwens niet veel gescheeld of de flitser was niet meer teruggeplaatst in Eine. Eerder werd besloten om na de wegenwerken aan de N60 geen flitscamera meer te plaatsen. Later kwam het Agentschap Wegen en Verkeer op die beslissing terug en installeerde het de flitser opnieuw omdat hij nog relatief nieuw is. De flitser verhuisde wel van de middenberm naar de kant van Salons Mantovani, om te flitsen in de richting van Ronse. Nu is het maar te hopen dat de flitspaal zijn werk kan doen en gespaard blijft van incidenten. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Zo werkte de camera gedurende negen jaar vaker niet dan wel door technische problemen en het uitblijven van de ijking. Als triest hoogtepunt staken vandalen de flitser in brand op de Oost-Vlaamse Dag van de Verkeersveiligheid in 2009, om dat precies een jaar later nog eens te herhalen. Om dat te verhinderen kwamen er bewakingscamera's om de flitspaal in de gaten te houden.