File op N60 door sluiting oprit E17 19 januari 2018

02u46 0 Oudenaarde De ochtendspits op de N60 in de richting van De Pinte verliep gisterochtend erg traag. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen had onaangekondigd de oprit naar de E17 in de richting van Brussel afgesloten.

"Voor de veiligheid zijn de geplande werken aan de gracht van de oprit N60 De Pinte door te hoge waterstand als gevolg van de vele neerslag sneller moeten starten dan verwacht. Daarom is een aannemer deze ochtend in allerijl begonnen met het plaatsen van de kranen op de oprit. Eerst wordt de begroeiing langs de grachten weggehaald, daarna start de aannemer met het ruimen van het slib in de grachten", liet AWV gisteren weten.





Het gevolg van de onverwachtse afsluiting was een lange file vanuit Oudenaarde. Ook vandaag wordt het daar vermoedelijk weer aanschuiven, want de oprit blijft nog tot vanavond gesloten. "Het kan zijn dat er op maandag 22 januari nog afwerkingen moeten gebeuren, maar dan wordt gewerkt met mobiele signalisatie en een versmalde rijstrook zodat de oprit wel toegankelijk blijft", voorziet AWV. (DCRB)