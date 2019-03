Fijnproevers richten The Hogshead Whiskyclub op Ronny De Coster

01 maart 2019

18u13 0 Oudenaarde Whiskyliefhebbers kunnen van hun geliefkoosde drank voortaan genieten in het gezelschap van gelijkgestemde zielen. Ewald Van Cauwenberghe en Didier Audoor hebben “The Hogshead Whiskyclub” opgericht. “We gaan niet alleen samen whisky proeven, maar ook kennis en ervaringen uitwisselen en specialisten uitnodigen. Er komen vier proefavonden per jaar”, nemen ze zich voor.

Ewald Van Cauwenberghe en Didier Audoor zijn beiden fervente whiskyliefhebbers en hebben een grote passie voor Schotland. “We trekken begin mei voor de achtste keer naar Schotland om daar distillerieën te bezoeken en ook wel van de mooie landschappen te genieten”, vertelt Didier.

“We hebben deze Whiskyclub opgericht omdat we onze passie willen delen met de inwoners van Oudenaarde en omstreken door in een ontspannen en toffe sfeer kennis met elkaar uit te wisselen en uiteraard whisky te proeven”, pikt Ewald in.

“The Hogshead Whiskyclub”, zo heet de nieuwe fijnproeversvereniging. “Een okshoofd of hogshead is een vat van 220 à 250 liter waarin whisky wordt bewaard”, legt Ewald uit.

Op de eerste proeverij doken al meteen 25 whiskyliefhebbers op. De volgende vindt plaats op donderdag 16 mei bij wijnhandel Collin aan Tussenbruggen in Oudenaarde.

Meer info: mail naar thehogsheadwhiskyclub@gmail.com