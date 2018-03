Fietserstunnel zo lek als een zeef AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER LAAT HERSTELLINGEN UITVOEREN RONNY DE COSTER

24 maart 2018

02u50 0 Oudenaarde De nieuwe fietserstunnel onder de gewestweg N60 in Eine lekt. Water sijpelt door de wanden en het plafond van de nog maar negen maand oude constructie. Een aannemer injecteert de gescheurde wanden met een product om de problemen te verhelpen.

De fietsers- en voetgangerstunnel aan de Serpentstraat is nog maar enkele maanden oud: de constructie is eind juni vorig jaar geopend.





Nog maar negen maand later is een aannemer al bezig met herstellingen aan de onderdoorgang. Op tientallen plaatsen zitten er scheuren en zelfs grote barsten in de wanden en het plafond. Sommige gaan dwars door de dikke betonplaten, waardoor water de tunnel naar binnen sijpelt. Ongeveer halfweg de tunnel is de situatie het ergst.





"De tunnel is gebouwd en wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Maar als stadsbestuur hebben we ook al onze bezorgdheid geuit. Er is een tijd ook een probleem geweest met het onderhoud: er waren klachten over vuil dat in de tunnel werd achtergelaten. Dat is intussen opgelost. Ook de problemen met de waterinsijpeling hebben we aangekaart. Blijkbaar is men ermee bezig. Ik kan me niet uitspreken over de oorzaak en over de vraag of iemand hier in de fout is gegaan. AWV heeft me wel verzekerd, dat de problemen aangepakt worden", reageert Oudenaards mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V).





Slordige herstellingen

Hij wordt over de tunnel maandag in de gemeenteraad geïnterpelleerd door oppositieraadslid Roland Van Heddegem (N-VA). Die vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor de lekken in de tunnel en wie opdraait voor de kosten van de herstelling. "En dat dichten van de spleten gebeurt ook heel slordig: het product waarmee ze worden gevuld, is op de wanden en de vloer gemorst", alarmeert Van Heddegem.





"Het is juist dat er herstellingen nodig zijn en die worden op dit ogenblik ook uitgevoerd", bevestigt Irene van der Craats, woordvoerder van het AWV. Dat er constructie- of andere fouten zijn gemaakt bij de bouw van de tunnel, wil zij alsnog niet gezegd hebben. "Bij dit soort betonnen constructies is het niet ongewoon dat er hier en daar barstjes ontstaan. Het is dan zaak om die met een product te injecteren, zodat de insijpelen van water stopt", verzekert van der Craats.





Huise

De toestand van de tunnel in Eine doet sterk denken aan gelijkaardige problemen met de tunnel een paar kilometer verder onder de N60 op de grens van Mullem en Huise. Ook die laat water door. Het gemeentebestuur van Zingem heeft bij AWV al aangedrongen op een oplossing, omdat insijpelend water bij vriesweer het wegdek gevaarlijk glad maakt.