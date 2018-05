Fietsersbrug staat al drie jaar omhoog NIEMAND WIL VERANTWOORDELIJKHEID OM BRUG TE BEDIENEN RONNY DE COSTER

31 mei 2018

02u47 0 Oudenaarde De fietsers- en voetgangersbrug aan de passantenhaven in Oudenaarde bestaat al drie jaar, maar niemand heeft ze al kunnen gebruiken. Al die tijd bleef het brugdek omhoog, omdat er nog werken in de buurt zijn. Daarbovenop wil niemand de brug bedienen.

De fietsers- en voetgangersbrug maakt deel uit van het project Scheldekop, het woonproject tussen een vroegere Scheldearm en de stroom zelf, en de opwaardering van de stedelijke passantenhaven. De beweegbare brug verbindt beide oevers van de vroegere arm om fiets- en wandelnetwerken te versterken. Dankzij de brug moeten leerlingen van de Abraham Hansschool sneller het centrum kunnen bereiken. Ze is ook bedoeld voor de fietser die gewoon langs de Schelde rijdt en die naar het centrum wil zonder door de drukke Bergstraat tussen de wagens te moeten laveren.





Werkzaamheden

Alleen: sinds de brug in mei 2015 is gebouwd, staat ze permanent omhoog. Fietsen en voetgangers moeten nog altijd de omweg maken via de Bergstraat.





"Dat de brug nog niet neergelaten wordt, heeft te maken met de werkzaamheden aan de Scheldekop die nog aan de gang zijn", zegt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld). "Een groot deel van het fietspad is al gerealiseerd, maar we moeten wachten op de aanleg van het Bergen op Zoomplein. Die werkzaamheden starten op 8 augustus. Als dat plein af is, kan de brug in principe in gebruik worden genomen", gelooft Hove.





Geen sleutel

Al is dat niet zeker: zo oud als de brug is, drie jaar dus, is ook de vraag: wie gaat die bedienen? De Vlaamse Waterweg was opdrachtgever voor de bouw van de brug, maar vindt niet dat het haar taak is om ze op en neer te laten. Ze had dat werk in handen willen geven van de Vlaamse Pleziervaart Federatie, die de passantenhaven runt, maar die past daarvoor.





Ook de stad voelt zich niet geroepen om een brugwachter aan te stellen. De impasse werd een tijd geleden nog pijnlijk duidelijk, toen de brug in het weekend per ongeluk toch even neergelaten stond en geen enkele boot de passantenhaven nog in en uit kon. Niemand bleek over een sleutel te beschikken om de brug op te halen.





"Een zeer spijtige zaak dat de brug nog altijd niet werkt, want ze vormt nu een missing link op een belangrijk fietsroutenetwerk. Het is moeilijk te begrijpen dat die al die tijd ongebruikt blijft", vindt gemeenteraadslid en fervent fietser Roland Van Heddegem (N-VA).





Voor de bediening van de brug is er volgens hem zelfs geen personeelslid nodig. "Je kan dat ook gewoon automatiseren, toch? Als de brug bijvoorbeeld om het half uur omhoog gaat en iedereen weet dat, dan kunnen zowel de schippers als de fietsers en voetgangers daarmee rekening houden", vindt Van Heddegem.