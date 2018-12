Fietsers krijgen voorrang op elk van de tien kruispunten met de fietsring in Oudenaarde Stad laat al de betrokken kruispunten op een eenvormige manier heraanleggen Ronny De Coster

13 december 2018

09u45 0

Fietsers die op de fietsring in Oudenaarde rijden, krijgen in de toekomst voorrang op elk van de tien kruispunten die dat pad kruist. “Om dat aan te geven, zullen we die kruispunten gelijkvormig herinrichten”, voorziet schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde(CD&V).

“We bouwen verder aan ons project “Oudenaarde, fietsstad van de Vlaamse Ardennen en doen dat onder meer door het fietsgebruik op de fietsring aan te moedigen”, zegt Cnudde.

“Het concept van de fietsring is een deel van de visie om een fietsnetwerk uit te bouwen dat alle belangrijke bestemmingen in de stad verbindt: de scholen, het ziekenhuis, de sporthallen, het zwembad. Om nog meer verplaatsingen met de fiets te realiseren, moeten we een vlotte doorstroming garanderen. Een sleutelelement in het succes van de fietsring”, gelooft de Oudenaardse schepen van Mobiliteit.

10 kruispunten eenvormig heraanleggen

Fietsers krijgen voorrang op alle kruispunten met de lokale wegen. Dat zijn er tien: aan de Beverestraat, Matthijs Casteleinstraat, Diependale, Bergstraat, Eindrieskaai, Prins Leopoldstraat, Groenstraat, Dijkstraat, Jacob Lacopstraat en Stationsstraat.

“Om deze voorrangsregeling te accentueren, zullen we al die kruispunten eenvormig heraanleggen. Daarbij volgen we de richtlijnen van Fietsersberaad Vlaanderen. Zij geven ons een perfecte leidraad voor de basisinrichting van elke van die kruispunten. Voldoende zichtbaarheid is op elk van die kruispunten een bijzonder aandachtspunt. Een aangepaste inrichting kan onder meer bestaan uit de aanleg van een verkeersplateau op deze oversteekplaatsen, het aanbrengen van een specifieke wegmarkering met onder meer een fietspictogram en het plaatsen van accentverlichting”, legt Lieven Cnudde uit.

De aanpassingen van de kruispunten van de fietsring met de Stationsstraat en de Bergstraat, die in de zone-30 gelegen zijn, zullen daar ook zorgen voor een snelheidsremmend effect”, gelooft de schepen.

Timing

Het stadsbestuur wil de concrete timing koppelen aan de realisatie van het project “ontdubbelen riolering Rietgracht”, met de kruispunten van de fietsring met de Prins Leopoldstraat, de Groenstraat, de Stationsstraat en de Beverestraat. Dat werk is voorlopig voorzien om te starten midden 2019 om te eindigen midden 2020.

“De andere kruispunten zullen aansluitend aangelegd worden, zodat alle kruispunten zoveel als mogelijk gelijktijdig in de voorrang voor de fietsers op de fietsring worden ingericht”, voorziet de schepen.