Fietsers krijgen applaus op de Lotharingenbrug in Ename Ronny De Coster

21 maart 2019

17u48 0

Fietsersbond Oudenaarde en Milieufront Omer Wattez namen vandaag deel aan het zogenaamde fietsersapplaus dat op tal van plaatsen in Vlaanderen werd georganiseerd om weggebruikers aan te moedigen die dagelijks de fiets nemen voor woon-werkverkeer, naar school of naar de winkel.

Fietsersbond Oudenaarde en Milieufront Omer Wattez staken de fietsers hart onder de riem op Lotharingenstraat in Oudenaarde. “Met deze actie zetten we fietsen in Oudenaardein de kijker, en vragen we blijvende aandacht voor een duurzaam fietsbeleid”, klonk het.