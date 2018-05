Fiets recht Groote Oorlog binnen KOERSEN LANGS SLAGVELDEN DANKZIJ VIRTUAL REALITY RONNY DE COSTER

05 mei 2018

02u39 0 Oudenaarde In het Centrum Ronde van Vlaanderen is gisteren een opmerkelijke tentoonstelling geopend. Als bezoeker van 'Koersen in de Groote Oorlog' fiets je met virtual reality-technieken langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, zoals de renners dat in 1919 deden.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman en Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) stapten in het Centrum Ronde van Vlaanderen op een fiets waarmee ze virtueel letterlijk de Eerste Wereldoorlog naar binnen reden.





De expositie vertelt de indrukwekkende geschiedenis aan de hand van twaalf persoonlijke verhalen van renners uit die tijd. "Vertrekpunt is de Ronde van Vlaanderen in 1913. Via de Ronde van Frankrijk in 1914 reizen we verder naar het eindpunt in 1919, de Omloop der Slagvelden. De Belgische broodrenners die tijdens WO I om het leven kwamen, krijgen een mooi podium en eerbetoon aan de hand van authentieke foto's. En voor de 'diehard' geschiedenisfreak is er een uitgebreide databank. Je kijkt en rijdt hier mee met wielrenner Paul Deman, winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 1913 en spion tijdens WO I. In zijn fietskader verstopte hij boodschappen die hij van het bezette België naar het neutrale Nederland bracht", zegt Geert Joris, directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Op de tentoonstelling blijkt ook het belang van de fiets in de oorlog: die was overal inzetbaar voor het uitvoeren van snelle acties.





Slagvelden





"Als bezoeker fiets je letterlijk tussen de renners van toen. Met onze virtual reality experience gidsen we je naar de Eerste Wereldoorlog om precies te laten zien wat wielrenner Paul Deman meemaakte op zijn smokkeltochten", vertelt Geert Joris. "In het spoor van Deman fiets je mee doorheen de Vlaamse slagvelden. En op een bepaald moment moet je wel héél hard trappen, want plots zitten de Duitsers je op de hielen", knipoogt Geert Joris.





Heel jaar

Naast Deman komen ook andere renners uit die tijd aan bod. Onder hen François Faber, de eerste buitenlandse Tourwinnaar, anoniem gestorven in de loopgraven. Of Ottavio Bottecchia, de metselaar die een campionissimo werd, en in mysterieuze omstandigheden overleed. En olympisch kampioen Henry George die tijdens de oorlog soldaat bij een Belgische pantsereenheid was. Maar ook Hélène Dutrieu, stuntvrouw, rallyrijder, piloot én topwielrenner herleeft in deze tentoonstelling", zegt Geert Joris.





'Koersen in de Groote Oorlog' loopt een jaar lang in het Centrum Ronde van Vlaanderen en is dagelijks te bezoeken van 10u tot 18 uur.





