Fietelgangers prijzenkapers tijdens wedstrijd voor verklede driekoningen André Marlier

15 januari 2019

13u05

Bron: André Marlier 0

Met 125 koninglopers, verdeeld over zo’n 25 deelnemende teams, duo’s of individuelen, was het Einse feestkomiteit tevreden voor haar driekoningenwedstrijd. In zaal Casino was er de verdeling van de 600 euro geldprijzen en toen dienden de maskers worden afgezet. Net als de vorige jaren gingen bekende fietelgangers met de hoofdprijzen lopen. Bij de duo’s ging de eerste prijs naar ‘De kipmobiel’ met Kristof Vanderheyden en Kurt De Rijcke terwijl ‘Lord of the Strings’ het haalde bij de groepen. Dat waren vader Franky en zoon Lomme De Groote en Joël Demets, ook vorig jaar winnaars. Zij haalden het van ‘Wen goeste om te blazen’ en ‘De brigade van Kruisem’, die we allen verenigd zien.