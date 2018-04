Fiesta Europa palmt weekend lang Markt in 20 april 2018

02u32 0 Oudenaarde Na een jaar onderbreking wordt de Oudenaardse Markt dit weekend terug ingepalmd door Fiesta Europa. Marktkramers uit heel Europa brengen er specialiteiten, souvenirs en streekproducten uit hun land aan de man.

Naast het shoppen van gastronomische en artisnale producten, kan je op Fiesta Europa ook gewoon rustig iets eten en drinken. Zo wordt er een terras ingericht waar je een groot aanbod van gerechten en bijhorende dranken vindt. De markt opent vandaag om 17 uur.





Kinderdorp

"Om het evenement extra feestelijk te openen, hebben we dj Henny ingehuurd, de vrolijkste dj van Nederland", luidt het. "We blijven minimaal tot 22 uur open als het weer het toelaat. De voorspellingen zien er alvast goed uit. In samenwerking met het Belgisch Kinderkanker Steunfonds bouwen we weer een leuk kinderdorp met springkastelen en knutsel- en speelzones waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven tegen een kleine vergoeding." De markt is zaterdag geopend van 10 tot 21 uur, zondag van 10 tot 19 uur. (TVR)