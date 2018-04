Feestweide bijna klaar voor driedaags United Festival 26 april 2018

02u53 0 Oudenaarde Aan de Donk leggen de organisatoren van het United Festival de laatse hand aan de inrichting van de festivalweide.

"We zitten netjes op schema, omdat ik werk met een ploeg die ervaring heeft in dit soort werk", zegt Peter Decordier, die ook (mede)organisator is van onder meer de Oudenaardse Bierfeesten, de Ronsese Bruulconcerten en de Zulzeekse Feesten. Het United Festival staat pas sinds vorig jaar op zijn actief en met de tweede editie mikt Decordier flink hoger.





Al doet hij daar niet schreeuwerig over. "Laat ons zeggen dat we op deze locatie groeikansen zien. Voor de preparty van vrijdag hebben we 1.500 tickets verdeeld en ik schat dat we zaterdag en zondag telkens zo'n 3.500 festivalgangers mogen verwachten. Het terrein kan op termijn misschien wel méér aan, maar groeien willen we ook niet te bruusk doen", verwoordt Decordier zijn ambities.





Ongeveer vijfhonderd kampeerders overnachten tijdens het festival op een weide naast de Donkvijver. Dat zijn er meer dan we hadden verwacht", zegt Decordier.





Topnamen op de affiche zijn onder meer de Nederlandse groep Yellow Claw, de immens populaire Lil Kleine en Headhunterz. Coone die op zondag de mainstage afsluit, is dit jaar ook afsluiter op de mainstage van Tommorrowland.





Tickets voor United Festival kosten 28 euro per dag en 50 euro voor de combi. Campingtickets kosten 20 extra. Tickets en de volledige line-up zijn te vinden op





www.unitedfestival.be.





(DCRB)