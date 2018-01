Feestelijke ontvangst voor meisjeskoor Amaranthe 02u26 0 Foto André Marlier

Doordat meisjeskoor Amaranthe als eerste Belgisch koor erin slaagde, in de categorie gelijkstemmige koren, de 14de internationale koorwedstrijd in Maasmechelen te winnen, kregen ze vanwege het stadsbestuur een huldeontvangst. Hierdoor zijn ze geselecteerd voor deelname aan een internationale koorwedstrijd in Argentinië volgend jaar. Het koor bestaat uit een 25-tal jongedames en houdt van een uitdagend repertoire van klassieke en hedendaagse muziek. Sinds 2012 is Gentenaar Johannes Dewilde dirigent van het Amaranthekoor.





(MAN)