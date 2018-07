Feestcomité zorgt voor twee weekends strandgevoel op Ohioplein 26 juli 2018

Nadat vorig jaar reeds een deel van het Ohioplein omgetoverd werd tot 'Strand van Eine', is er dit jaar de tweede editie.Tijdens het weekend van 27 tot en met 29 juli is iedereen, net als het voorbije weekend, welkom in de Pop-Up Bar d'Oh. Een stranddecor met een zomers gevoel en de nodige biertjes, drankjes en versnaperingen.





In het eerste weekend was er een WOK-avond en een barbeçue en komend weekend is er ook telkens een gezellig samenzijn voorzien. Voor de kinderen is er een springkasteel. Bedenker Stijn Vandriessche kan rekenen op de medewerking van het feestcomité naar wie de opbrengst gaat.











(MAN)