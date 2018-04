Feestcomité verzorgt animatienamiddag in rusthuis Scheldekant 12 april 2018

Voor de tweede maal pakte het feestcomité Eine, op initiatief van Inge De Ruyver, in het woonzorgcentrum Scheldekant uit met een ontspanningsnamiddag.





Nadat door Hilde Pattijn en Kenneth Vindevogel van het feestcomité de bewoners eerst een kop koffie en stuk kaart kregen aangeboden met behulp van vrijwilligers, werd er bingo gespeeld. Afsluitend was er een optreden van de lokale zanger Steve Winters, die het meest succes kende met zijn cover van 'Eenzaam zonder jou' van Will Tura en als bisnummer 'Waar zijn die handjes' van Yves Segers bracht.





(MAN)