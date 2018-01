Feestcomite trakteert op oesters en frietjes tijdens nieuwjaarsreceptie 02u52 0 Foto André Marlier

Het was huisje vol in en rond het parochiaal centrum, ter gelegenheid van de traditionele nieuwjaarsreceptie waarmee het met enkele jongeren verruimde feestcomité Leupegem uitpakte. En daar het juist driekoningendag was, daagden zelfs vier onherkenbare driekoningen op alvorens naar de wedstrijd te Eine af te zakken.





Ook dit jaar was het een receptie waarbij niet alleen de drank rijkelijk vloeide, maar de aanwezigen werden ook getrakteerd op een pakje friet en kregen zelfs oesters aangeboden door de keurig uitgedoste feestcomitéleden.





(MAN)