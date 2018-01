Feestcomité toost op het nieuwe jaar in zaal Amigo 23 januari 2018

In zaal Amigo in Heurne blies het Feestcomité Heurne verzamelen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.





"Eerst hebben we de kerstbomen verbrand en een dag later toostten we op het komende jaar. Het spreekt voor zich dat we ook in 2018 ons beste beentje voor zullen zetten om in ons kleine dorp leven in de brouwerij te brengen", bedacht voorzitter Frank Deveneyn.





Een nieuwigheid staat alvast al op het jaarprogramma: op 24 maart vindt in zaal Amigo een bierproeverij plaats. En in september zou de lang verwachte verbouwing van de stedelijke ontmoetingszaal van start gaan.











