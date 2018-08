Feestcomité organiseert vierdaagse kermis 22 augustus 2018

Het feestcomité van Heurne staat klaar met een vierdaags kermisprogramma. De traditionele opening is volgende vrijdag met een stikbolling voor dames. Zaterdag om 14.30 uur start een gezinsfietstocht van 25 kilometer. Er is ook en schietstuiverwedstrijd. Dj's CL D & Math D zijn de sfeermakers op het kermisbal. Ook een klassieker is de rommelmark op zondag. Al om 7 uur komen de eerste verkopers aan. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het kerkorgel en de toren van de Sint-Amanduskerk van Heurne. Etienne De Waele exposeert schilderijen en beelden. In de feesttent vindt de Helmuts Keybordshow plaats. En voor de tweede keer organiseert het feestcomité een ludieke tijdrit met gocarts. De echte kermisvoerders gaan maandag nog even door met gratis boterkoeken in de feesttent en dj-ambiance in café De Garage. (DCRB)