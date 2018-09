Feestcomité Nederename kermist vier dagen lang Ronny De Coster

04 september 2018

18u46 1 Oudenaarde De Vierdaagse Feesten, het kermisprogramma dat het Feestcomité Nederename heeft klaargestoomd, zit barstensvol met sport, muziek, dans en drank. Op de affiche staan onder anderen Luc Steeno, Corry Konings en Gill Baley, maar ook Partyshakerz XL en Discobar Vaneigens.

De Vierdaagse Feesten starten sportief: vrijdag om 18 uur vindt Run4Fun plaats, een loopvent dat deel uitmaakt van het Oudenaards Loopcriterium. “Deelnemers lopen rondjes van ongeveer 1 kilometer door de natuurlijke rust langs de visvijvers en gaan ook telkens door onze feesttent waar de supporters op hun gemak hun keel kunnen smeren om de deelnemers uit volle borst aan te moedigen”, vertelt Bert Roodhooft, woordvoerder van het organiserende feestcomité. Rond 20.30 start het Bierfest met een optreden van Alpenfever en ook muziek vandj Peter Aelbrecht.

Luc Steeno zingt zaterdag om 14 uur in een mis, waarna in de feesttent taart en koffie klaar staan. Roland Groenez treedt er op. ’s Avonds vindt de Vette Party plaats met Partyshakerz XL (dit jaar de opener van Tomorrowland) en Discobar Vaneigens.

Zondag familiedag

Zondag is familiedag in Nederename. Op de middag gaan de voeten onder de tafel. Op het menu: koude visschotel, steak of balletjes in tomatensaus. Een kaart kost 18 euro per volwassene of 12 euro per kind. “In onze autovrije feestzone staan allerlei kermisattracties, kindergrime, springkastelen én knutselworkshops en vanaf 14.30 uur hebben we optredens van Herbert Verhaeghe, Corry Konings & Willy Sommers”, vertelt Bert.

Maandag vuurshow

Een nieuwe vuurshow sluit maandag de kermis af. Maar eerst trekken de feestvierders al van in de voormiddag van café naar café. Vanaf 16.30 uur is er in de feesttent weer ambiance met Circus-Paljasso en de muziek van dj Koen en met een optreden van Gill Baley.