Feestcomité houdt nieuwjaarsreceptie in Brandwoeker 02u52 0 Foto André Marlier

Dit jaar week het feestcomité Oudenaarde-centrum uit naar de vroegere garages van de brandweer voor haar nieuwjaarsreceptie. De opkomst in dit verkiezingsjaar was groter dan ooit tevoren. Zodat het vernieuwd feestcomité de handen vol had om iedereen te bedienen met drankjes en hapjes. Het nieuw comité bestaat uit voorzitster Cecile Vanhee, secretaris Hilde De Vos, penningmeester-woordvoerder Franka Bogaert en de leden Kevin De Moor, Ellen Goethals, Christophe Petit, Nancy Petreyns, Ann Hebbelynck, Claudine Goeminne en Jan Demartelaere.





(MAN)