Feestcomité brengt 'Ontbijt aan huis' 05 april 2018

Het project 'Rietjes Huis', over het opsmukken van een huisje om er het archief van de Heemkundige Kring in onder te brengen, kan op heel wat sympathie rekenen. Qua materiaal gaat het om een kost van zo'n 10.000 euro. Het feestcomité doet een duit in het zakje met een Ontbijt aan huis'-actie op zondag 8 april tussen 8 en 9.30 uur en 9 tot 10.30 uur. Dit aan 6 euro voor kinderen, 10 euro voor volwassenen of twee volwassen menu's en een grote fles cava aan 30 euro. Inschrijven voor 2 april bij Fredjes Pressshop Nestor de Tièrestraat of feestcomitévoorzitter Yvan Desmet Molenstraat 32A, telefoon 055/61.55.03.





