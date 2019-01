F45 tussen Oudenaarde en Gent is geen echte fietssnelweg, vinden testrijders van milieuvereniging Stichting Omer Wattez Ronny De Coster

19u52 0 Oudenaarde Er is in het nieuwe jaar nog wat werk aan de zogenaamde Fietssnelweg die Oudenaarde met Gent verbindt. Dat concluderen Pieter Van den Brande en Patrick Vandemenschbrugge van de regionale milieuvereniging Milieufront Omer Wattez. Zij maakten met de tweewieler een kritische proefrit. Dat het in 2019 beter kan voor de fietser is de conclusie.

De Vlaamse provincies maken de laatste jaren werk van een netwerk van zogenaamde fietssnelwegen. Dat zijn fietsroutes die bij voorkeur bestaan uit wegen die voorbehouden zijn voor fietsers en waar je met de tweewieler een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur kan halen.

“Het doel is om fietsverkeer aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld voor pendelaars die wat verder van het werk wonen. Fietssnelwegen zijn herkenbaar aan het blauwe logo. Dat staat vaak op het wegdek geschilderd, met de bovenste punt van de driehoek in de richting waarin je moet rijden. Regelmatig kom je ook een overzichtsbord van de route tegen, zoals aan de hefbrug in Oudenaarde. Daar zijn de twee testrijders van het Milieufront Omer Wattez meteen een obstakel.

Plots de straat op

“Na 200 meter maakt het comfortabele dubbelrichtingsfietspad langs de Schelde plaats voor 30 autoparkeerplaatsen. Als fietser moet je hier plots de straat op. Dit is een gemiste kans. Men had er hier voor kunnen kiezen om het fietspad door te trekken tot aan de Bekstraat, waar aan de overzijde een tweerichtingsfietspad begint. Maar dan moesten een dertigtal autoparkeerplaatsen sneuvelen”, bedenken Pieter Van den Brande en Patrick Vandemenschbrugge.

Ook in Gavere schrikken de testrijders.

“De kruising van de fietssnelweg met de Stationsstraat in Gavere is duidelijk ontworpen door iemand die nooit op de fiets zit. Komende van Gent moet je twee keer oversteken: één keer op een plek waar geen oversteekplaats is, en een tweede keer om terug aan het aparte fietspad aan de linkerkant van de Steenweg te geraken. Dat tweerichtingsfietspad begint wel pas 20 meter verder, dus je moet even tegen de richting rijden, of toch maar tussen de hekjes manoeuvreren”, klagen Pieter en Patrick.

“Slechte wegen in Gavere”

“We hebben ons onderweg veel vragen en bedenkingen gemaakt over de criteria waaraan een fietssnelweg moet voldoen. Hoe breed moet het fietspad zijn? Er zijn blijkbaar geen regels vastgelegd op vlak van voorrang. Waarom wijkt men op zo veel plaatsen af van de kortste weg? Veel lijkt ook afhankelijk van de gemeente: in Gavere word je omgeleid langs ronduit slechte wegen, terwijl het traject op grondgebied Nazareth volledig langs de spoorweg loopt. In De Pinte krijg je als fietser dan weer meestal voorrang, behalve wanneer je een gewestweg kruist”, stellen de twee vast.

“Te veel compromissen”

Om echt van een fietssnelweg te kunnen spreken, werden hier te veel compromissen gesloten. De F45 is een alternatieve verbinding tussen Oudenaarde en Gent, maar je moet als fietster te veel stops maken. Dit is een fietsroute, maar geen fietssnelweg”, concluderen Pieter Van den Brande & Patrick Vandemenschbrugge.