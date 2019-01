Ex-veldrijder Julien Vanden Haesevelde, die 35 jaar op WK-medaille moest wachten, is op 75-jarige leeftijd overleden Ronny De Coster

19u36 0 Oudenaarde Na een slepende ziekte is in Oudenaarde ex-veldrijder Julien Vanden Haesevelde op 75-jarige leeftijd overleden. Vanden Haesevelde werd in 1967 tweede op het WK bij de amateurs, maar had toen eigenlijk de wereldtitel moeten krijgen. Die fout werd pas 35 jaar later rechtgezet.

Eind jaren 60, begin jaren zeventig was Julien Vanden Haesevelde vaste waarde in het veldrijden. Hij won maar liefst 49 crossen.

Maar de veldrijder raakte vooral bekend door de cross die hij niét op zijn naam mocht schrijven. Ten onrechte, bleek later. Op het eerste WK voor amateurs in Zürich in 1967 eindigde Vanden Haesevelde op de tweede plaats, na Michel Pelchat. Pas in 2002 gaf de Belgische Wielerbond toe, dat daar een fout was gemaakt: Michel Pelchat was geen amateur en had die koers dus niet mogen rijden: het goud had naar Vanden Haesevelde moeten gaan.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheid voor Julien Vanden Haesevelde vindt plaats op zaterdag 26 januari om 11 uur in de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde.