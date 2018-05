Ernesten winnen derde quiz Levensblij 16 mei 2018

Quizmaster Wim Van Nieuwenhuize, directeur van de KBO-school, kon 53 quizteams begroeten in zaal Qubus voor de 3e KBO-Levensblijquiz. Zelfs ex-mountainbikekampioen Filip Meirhaeghe nam deel met een team en schonk enkele wielertruien als prijs. De overwinning ging uiteindelijk naar "De Ernesten" uit Zottegem die het haalden van "Eigenlijk zijn we maar met 2" van Frank Detemmerman uit Oudenaarde en van de winnaars van vorig jaar, "IQ-XL", onder leiding van Johan Ronsse uit Nederename. De top drie zien we verenigd na de prijsuitreiking.





(MAN)