Eric Meirhaeghe op lijst Groen 15 juni 2018

Eric Meirhaeghe stapt in de politiek. De bekende Einse toneelregisseur en onderwijzer op rust gaat op de lijst van Groen staan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Ik wil gemeenteraadslid worden om het op te nemen voor mensen met minder kansen", motiveert Meirhaeghe. Vooral in de toneelwereld is Eric Meirhaeghe een bekende figuur. Al meer dan dertig jaar is hij in amateurtheatergezelschappen in de Vlaamse Ardennen actief. Hij regisseerde al meer dan 120 toneelstukken. Meirhaeghe ging vorig jaar met pensioen na een loopbaan van 37 jaar als onderwijzer. In de KBO-school in Eine was hij eerst leraar in een vaste klas, maar werd later de dramaleraar van de school. Veel van zijn projecten en stukken zijn voor of met mensen in armoede, anderstaligen, vluchtelingen of kinderen en volwassenen met een beperking. "Er zijn tijdens de schoolvakantie speelpleinwerkingen en vakantiestages bij de vleet, maar een kind met een mentale of fysieke beperking kan daar niet terecht, omdat daar nu eenmaal specifieke zorg en begeleiding nodig is. Daarom startten ouders zelf een initiatief. Met een toneeltournee ondersteunen we dit, maar hier ligt een grotere rol weggelegd voor het beleid. Om dat te verwezenlijken, ga ik in de politiek en ambieer ik een zitje in de gemeenteraad", zegt Meirhaeghe. (DCRB)





