Eric Martens stopt na 30 jaar politiek 24 mei 2018

Eric Martens staat niet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die Open Vld Oudenaarde deze week zal bekendmaken. "Na 30 jaar in de politiek mag je de fakkel al eens doorgeven", vindt de Beverse politicus. Zijn nicht Caroline neemt over.





Eric was meteen verkozen, toen hij in 1988 op de Oudenaardse liberale lijst ging staan. Hij kwam in de OCMW-raad terecht en zou daar dertig jaar lang ook blijven.





"Voor mij als politicus was dat de plek waar ik me helemaal in mijn sas voelde. Ik ben altijd de man geweest van het politiek dienstbetoon. Neen, dat is geen vies woord: als politicus kan je veel mensen helpen alleen al door ze de weg te tonen. Ik ben beroepshalve actief geweest bij de pensioendienst en kon met mijn kennis veel mensen helpen met hun vragen over pensioen", blikt Eric terug. "Natuurlijk zal ik dat allemaal een beetje missen. Maar ik ben de tachtig voorbij en mag het dan toch wel een beetje rustiger beginnen doen, denk ik. En helemaal weg ben ik niet, want mijn nicht Caroline zal in mijn plaats op de lijst staan. En als ze dat wil, zal ik haar zeker nog met raad bijstaan."





Caroline Martens is 42 jaar en mama van twee tieners. Ze woont in Oudenaarde en werkt op de boekhouding en personeelsadministratie van een KMO. (DCRB)