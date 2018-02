Emotionele lichtjeswake betuigt steun aan uitgewezen gezin 22 februari 2018

02u44 0 Oudenaarde In de KBO-school van Nederename hebben ongeveer tweehonderd sympathisanten van het Albanese gezin Kadrija gisteren een lichtjeswake gehouden.

Arben en Lindita Kadrija en hun kinderen Sara (3), Kejda (9) en Klejdis (11) zijn uitgeprocedeerd en moeten op bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken het land verlaten. Deze week kregen ze te horen dat ook de laatste regularisatieaanvraag is geweigerd. De kans dat het gezin in ons land kan blijven, is daardoor heel klein geworden. Klas- en schoolgenoten en vriendjes uit de jeugdbeweging getuigden gisteren over de intense vriendschapsband die ze de voorbije jaren met de kinderen hebben gesmeed. Tal van plaatselijke politici namen aan het evenement deel.





Tranen

Ook het gezin zelf was op de wake aanwezig. Dochtertje Kejda kon haar tranen niet bedwingen. Vriendinnetjes troostten het meisje, toen de deelnemers samen een lied zongen om hun steun te betuigen aan het gezin. (DCRB)