Elisabeth Meuleman trekt Groen-lijst (waar veel jong geweld opstaat) 05 maart 2018

02u29 0 Oudenaarde Vlaams parlements- en Oudenaards gemeenteraadslid Elisabeth Meuleman trekt voor haar partij in Oudenaarde de kandidatenlijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze noemt ook al de namen van 18 andere kandidaten, onder wie 11 nieuwkomers.

"Wij trekken bewust de kaart van de jeugd en de toekomst. Vandaar bij ons ook jongeren op onze topplaatsen", zegt Meuleman.





Gemeenteraadslid Steven Bettens staat op twee. De derde plaats is voor nieuwkomer Maud Wybraeke, een 21-jarige studente Arabistiek en Politieke Wetenschappen. Vierde op de lijst van Groen is zetelend gemeenteraadslid Folke D'Haeyer. Op plaats vijf en zes staan huisartsen Eva Pycke en Peter Blondeel. Zij komen voor het eerst op in de gemeente. Op plaats zeven komt Dirk Van Maelzaeke, bekend om zijn loopacties voor het goede doel. Koen Roman, ook voor het eerst op de gemeentelijst, wordt lijstduwer.





Naast de vier nieuwkomers op de topplaatsen maakt Groen nog zeven nieuwe kandidaten bekend. Het gaat om Marie-Rose Beernaert, Hilde De Rudder, Pieter Feys, Natalie Lannau, Luc Notebaert, An Van Lancker en Pieter Van Welden.





Wouter Decoodt, Saskia T'Hooft, Ugo Sansen en Tim Vanderhaeghen, die zes jaar geleden ook aan de verkiezingen deelnamen, vervolledigen de voorlopige lijst van Groen. (DCRB)