Elektrische auto's kunnen voortaan opladen aan De Ham 20 januari 2018

02u51 0 Oudenaarde Aan de Ham is gisteren de eerste van elf publieke laadpalen voor elektrische auto's in werking gesteld, die de stad tegen 2020 operationeel wil hebben.

"In deze eerste fase starten we met drie laadpalen: er staat ook een op het Matersplein en op het Ohioplein", zegt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld).





"Het is niet echt de allereerste laadpaal, want wij beschikken al enkele jaren over een laadpaal voor elektrische wagens ter hoogte van het administratief centrum. Daar wordt toch al frequent gebruik van gemaakt. Maar vandaag springen we mee op de kar van Vlaanderen, dat tegen 2020 maar liefst 5.000 laadpunten wil plaatsen voor elektrische wagens. Wij gaan voor elf publieke laadpalen tegen 2020, waarvan er nu dus drie actief worden", aldus Hove. Samen met burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en Simon Van Wijmeersch van Eandis zette hij de laadpaal aan De Ham gisteren in werking. (DCRB)