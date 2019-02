Einezo reikt prijzen van eindejaasactie uit Ronny De Coster

28 februari 2019

21u35 0 Oudenaarde De Eine handelaarsvereniging Einezo heeft de prijzen uitgereikt van haar jongste eindejaarsactie.

Het is al vele decennia lang dat die actie bestaat en in de loop der jaren is de vorm verschillende keren veranderd. Deze keer kozen we voor het eerst voor een tombola. 32 handelaars deelden aan elke klant lotjes uit. Daaruit hebben we de winnaars gekozen”, verduidelijkte voorzitster Anja Van Dorpe.

Christine Vindevoghel won de hoofdprijs: een droomweekend ter waarde van 500 euro. Een juweel van 350 euro is voor Manolito Verleyen en de derde prijs, een bloemenabonnement van 200 euro, gaat naar Francine Vanden Berghe. Daarnaast zijn er nog zeventien winnaars van een waardebonnenpakket.