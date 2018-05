Eindelijk: opnieuw échte Belgische mosterd BOEREN UIT WANNEGEM-LEDE ZAAIEN MOSTERDZAAD VOOR CAMP'S THOMAS VANDEWALLE

08 mei 2018

02u45 0 Oudenaarde Twee landbouwers uit Wannegem-Lede hebben in samenwerking met mosterdmaker Camp's mosterdzaad gezaaid. "Dit najaar zullen we voor het eerst in eeuwen terug in staat zijn 100% Belgische mosterd te malen", vertelt Pieter Raes van Camp's.

Mosterd- en picklesmaker Camp's uit Oudenaarde maalt al langer dan een eeuw mosterd. "We kennen een lange en rijke mosterdgeschiedenis in onze contreien die teruggaat tot de Romeinse periode. Helaas zijn we, net zoals alle andere Europese mosterdmakers, genoodzaakt het hoofdingrediënt voor deze mosterd - mosterdzaad - aan te kopen op vele duizenden kilometers afstand van onze fabriek", steekt communicatieverantwoordelijke Pieter Raes van Camp's van wal. "Vandaag komt bijna alle mosterdzaad voor menselijke consumptie uit Canada of enkele Oost-Europese landen zoals Oekraïne en Georgië. En dat terwijl mosterdzaad perfect groeit in België." Camp's roept al enkele jaren Belgische boeren op om opnieuw mosterdzaad aan te planten in België. "We vinden het onzinnig, vervuilend en onpraktisch dat ons mosterdzaad de Atlantische Oceaan moet overvliegen om in Oudenaarde tot mosterd te worden vermalen. Liever betalen we Belgische boeren een eerlijke prijs om het in eigen land terug te verbouwen."





Bijenkasten

De oproep werd gehoord door Raf De Paepe en Jan Thomaes, twee landbouwers uit de Kruishoutemse deelgemeente Wannegem-Lede. Zij zaaiden nu onder toeziend oog van Ben Decock, al de vierde generatie mosterdmaker bij Camp's, mosterdzaad in. Het gaat om twee verschillende soorten die werden ingezaaid op twee percelen van anderhalve hectare. Beide landbouwers zaaien al langer mosterdzaad ter groenbemesting, maar niet voor voedselconsumptie. "Het wordt dus kweken met een ander doel, waarbij we het proces meer in handen zullen moeten nemen", leggen Raf en Jan uit. "Al is het niet heel arbeidsintensief. Er moeten bijna geen pesticiden gebruikt worden. Wel komen er imkers met bijenkasten aan te pas om de kruisbestuiving te bevorderen."





De landbouwers hopen eind augustus te oogsten. Camp's hoopt dan weer tegen oktober te beginnen met proefmalingen. "Dit najaar zullen we dus voor het eerst in eeuwen terug in staat zijn 100 procent Belgische mosterd te malen. Het resultaat wordt een speciale oplage. De bedoeling is alvast de mosterd te promoten als streekproduct van de Vlaamse Ardennen", besluit Raes.