Eerste Ronde voor uitbaters Bar a Bar 31 maart 2018

De 102de Ronde van Vlaanderen is voor de uitbaters van café Bar a Bar in Oudenaarde een spannend moment. Tiffany Declercq, Gregory Aper en Matthias Aper namen het café nog niet zo lang geleden over en beleven dus hun eerste Ronde op de Markt."Voor ons wordt dit de dag van het jaar. We hebben alles al koud gezet en nu hopen we nog op goed weer", vertelt Gregory Aper. De eigenaars dopen de Bar a Bar dit weekend om in ''t Café van de Ronde. "Onze klanten kunnen dan zowel boven, beneden als buiten in de tent genieten en feesten", zegt Tiffany Declercq. (LDO)