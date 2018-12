Eerste gladde wegen verrassen chauffeurs: tuinmuur aan Heuvel weer in de vernieling gereden Ronny De Coster

13 december 2018

13u05 4 Oudenaarde Tal van weggebruikers hebben zich vandaag laten verrassen door de eerste gladde wegen. In de Oudenaardse deelgemeente Heurne gebeurde een ongeval ter hoogte van de spoorweg in de Heurnestraat op de grens met Zingem.

De chauffeur van een auto die reed in de richting Zingem, verloor de controle over het stuur ter hoogte van de spoorwegovergang Den Heuvel, waar de weg een lichte bocht maakt. De auto belandde tegen een bakstenen tuinmuur en is klaar voor het schroot.

“Het wegdek lag spiegelglad. Hier was duidelijk niet gestrooid”, bedacht de chauffeur.

De plaats van het ongeval heeft op vlak van verkeersveiligheid een kwalijke reputatie: de bakstenen muur op de hoek van de Heurnsestraat en Heuvel werd al talloze keren aangereden.

Samen met de afsluiting is door het ongeval ook de kerststal vernield, die erop stond.