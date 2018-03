Eerste fietssnelweg in Oost-Vlaanderen is bewegwijzerd 31 maart 2018

03u23 0 Oudenaarde De F45 is bijna klaar: de eerste Oost-Vlaamse fietssnelweg, die loopt van Gent naar Kluisbergen is nu voorzien van uniforme wegwijzers.

De fietssnelweg F45 loopt vanaf Gent over De Pinte, Nazareth, Gavere, Zingem, Oudenaarde en Kluisbergen en sluit via Avelgem ook aan naar Kortrijk.





"Omdat Oudenaarde als wielerstad in Vlaanderen toch een belangrijke rol vervult, werd de F45 als eerste fietssnelweg uitgekozen om bewegwijzerd te worden", zegt Peter Hertog, Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit.





Op wegdek

De fietssnelweg is aangegeven door verkeersborden en ook door markeringen op het wegdek. "De F45 werd op een uniforme manier bewegwijzerd, ook om fietsers naar de fietssnelweg te leiden. Zo wordt de fietssnelweg zichtbaarder. Op kruispunten met bovenlokale functionele fietsroutes en andere fietssnelwegen komen bovendien routeborden die een overzicht geven van de fietssnelweg", voorziet Hertog.





In totaal werden 146 borden en 154 markeringen geplaatst. De provincie financiert de bewegwijzering voor 81.835 euro. De gemeenten De Pinte, Nazareth, Gavere, Zingem en de stad Oudenaarde gingen akkoord met het plaatsen van de bewegwijzering en staan verder in voor het onderhoud van de borden. Daarnaast gaf De Vlaamse Waterweg toestemming voor de bewegwijzering op het jaagpad langs de Schelde.





De fietssnelweg is overigens nog niet helemààl af: in Leupegem is nog de bouw van een fietsersbrug gepland. (DCRB)