Eerste Donk(er)run lonkt al meteen naar 1.000 deelnemers Ronny De Coster

14 februari 2019

18u11 0 Oudenaarde Aan de Donkvijver in Oudenaarde vindt op vrijdag 15 februari voor het eerst de Donk(er)run plaats. De jogging is een organisatie van serviceclub Kiwanis Universus Oudenaarde. De opbrengst gaat naar het MPI ‘t Craeneveld in Eine.

“Voor ons nieuwe evenement kiezen we The Outsider aan de Donkvijvers in Oudenaarde als uitvalsbasis. Van daar stippelden we een parcours van 1,2 kilometer uit. Dat gaat gedeeltelijk langs het water, verder door de mooie natuur en de voormalige camping. Langs het volledige parcours voorzien we sfeervolle verlichting en een flinke portie aanmoedigende muziek”, vertelt Steven Vandenabeele van de organiserende Kiwanis Universus Oudenaarde.

Voor goed doel

“Het event zal een combinatie worden van sport en gezelligheid, waarbij jong en oud samen lopen voor een goed doel. Voor elke gelopen ronde van 1,2 km schenken we 1 euro aan het goede doel. Iedereen mag tussen 19 een 22 uur zoveel rondjes lopen als hij of zij wil. De integrale opbrengst gaat naar de bouw van een fietsenstalling voor het MPI ‘t Craeneveld in Eine”, licht Steven toe.

1.000 deelnemers

“Het wordt een topevent, met kleurrijk verlichte lopers en een sportieve sfeer, waarbij we mikken op 1.000 deelnemers voor deze eerste editie. Tegelijkertijd wordt het de basis voor een verdere groei van het event voor de volgende jaren”, gelooft de Kiwanis-woordvoerder.

De Donk(er)run maakt deel uit van het Oudenaards Loopcriterium, dat tien Oudenaardse wandel- en loopevenementen overkoepelt.

Alle praktische info over Donk(er)run staat op de website www.donkerrun.be