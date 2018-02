Eerste CEO zonder achternaam 'Filliers' BART CNUDDE (43) IS NIEUWE TOPMAN BIJ GRAANSTOKERIJ ANTHONY STATIUS

17 februari 2018

02u52 0 Oudenaarde Bart Cnudde uit Oudenaarde (43) is de nieuwe CEO van graanstokerij Filliers uit Deinze. Hij is de eerste directeur in 138 jaar die niet de achternaam Filliers draagt en neemt de fakkel over van Bernard Filliers (65), al de vijfde generatie. "Het DNA van het bedrijf blijft hetzelfde. Er komt een nieuwe gin en we lanceren een revival van de graanjenever", zegt Bart.

Met Bart Cnudde aan het roer van graanstokerij Filliers komt een einde aan een traditie. Sinds de oprichting van het Deinse familiebedrijf in 1880 heeft altijd een lid van de familie Filliers de algemene leiding op zich genomen. In 1990 namen Bernard Filliers en zijn neef Jan (die in 2008 overleed bij een busongeval) het familiebedrijf over en onder hun leiderschap groeiden de 'glaasjes van plezier' uit tot een internationaal merk. Ook Bart Cnudde, die in maart 2014 werd binnengehaald als financieel directeur en verantwoordelijke voor productie en logistiek, heeft hier verdienste aan. Hij neemt de fakkel over van Bernard, die een stap opzij zet.





"Een bewuste en weloverwogen keuze vanuit de familie", legt Bart uit. "Het bedrijf blijft wel voor de volle honderd procent in handen van Filliers. Alle 27 werknemers blijven aan boord en wat nog belangrijker is, het DNA van het bedrijf blijft hetzelfde. De familiale waarden en het karakteristieke, ambachtelijke karakter van Filliers gaan we gewoon verderzetten. Het directieteam bestaat sinds 2014 uit Bernard Filliers als CEO, Koenraad De Clercq als directeur Sales & Marketing en Filip Waelkens als directeur Distilleerderij en mezelf als financieel directeur en verantwoordelijke voor productie en logistiek. Vanaf nu neem ik ook de dagelijkse leiding op mij."





Leuk detail: de in Oudenaarde opgegroeide nieuwe CEO woont al twaalf jaar in Elsegem bij Wortegem-Petegem, bekend van de citroenjenever Wortegemsen, die al jaren in handen is van... juist, Filliers. Bart Cnudde volgde een opleiding boekhouden aan de Mercator Hogeschool in Gent. Hij begon zijn carrière bij Electrabel en ging kort daarna aan de slag bij Campina waar hij doorgroeide tot financieel directeur. Via een headhuntersbureau kwam hij bij de graanstokers uit Deinze terecht.





Roze gin

"Filliers is een flink uit de kluiten gewassen kmo en mijn doel is om het bedrijf verder nationaal en internationaal op de kaart te zetten. We brengen nu een nieuwe gin, de Filliers Pink Dry Gin 28 op de markt; een roze, fruitige gin waarmee we een zeer breed publiek willen aanspreken. In de nabije toekomst zetten we ook de echte jenever opnieuw op de kaart. 2018 wordt het jaar van de jenever en Filliers, dat altijd al een voortrekkersrol heeft gespeeld, mag in dat verhaal niet ontbreken", besluit Bart.