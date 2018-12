Eerste burgemeesters leggen de eed af Lieke D'hondt

17 december 2018

21u34 0 Oudenaarde De burgemeesters van Oudenaarde, Gavere en Maarkedal hebben de eed afgelegd bij waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Zij kunnen nu zonder hindernissen aan hun nieuwe legislatuur beginnen.

Voor de burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) is het de eerste keer dat hij samen met de andere burgemeesters de eed mocht afleggen. De vorige keer moest hij dat alleen doen omdat hij pas halverwege de legislatuur burgemeester Anny Vande Catsyne (Open Vld) opvolgde. Dat was toen zo afgesproken in het coalitieakkoord. “Toen waren mijn familie en vrienden aanwezig bij de eedaflegging, maar vandaag ben ik alleen naar Gent gekomen. Het is ook eerder een formaliteit vandaag. Ik kijk meer uit naar de installatievergadering in Maarkedal. Dan kan ik samen met de hele ploeg aan de nieuwe legislatuur beginnen”, vertelt Nachtergaele.

Bijzonder moment

De Oudenaardse burgemeester Marnic Demeulemeester mocht al voor de vierde keer op rij de eed afleggen. “Het blijft een speciaal moment voor mij. Eens je de eed hebt afgelegd ben je burgemeester, dus ik heb altijd wel wat zenuwen. Ik heb er ook naar uitgekeken, want er zijn een paar familieleden en vrienden meegekomen. Al kunnen we niet te lang nagenieten, want ik moet snel terug naar Oudenaarde voor de gemeenteraad.”

Burgemeester van Gavere, Denis Dierick (Open Vld), vond de eedaflegging ook een bijzonder moment. “Het is voor mij zeker meer dan een formaliteit. Ik hecht er veel belang aan, want het gebeurt ook in bijzijn van familie. Nu zijn alle procedures afgelopen en ben ik officieel de burgemeester van Gavere voor de volgende legislatuur”, zegt Dierick.