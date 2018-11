Eerste brillenmuseum van het land opent morgen de deuren in Oudenaarde “Voor ons is het een tijdelijk initiatief, maar misschien kan het succes de stad overtuigen om hier mee door te gaan” Ronny De Coster

21 november 2018

13u59 0 Oudenaarde Het allereerste brillenmuseum van het land komt in Oudenaarde. “Weliswaar tijdelijk, maar wie weet kan ik de stad wel overtuigen om er iets blijvends mee te doen. Oudenaarde heeft iets met brillen en heeft dat aan Hanske De Krijger te danken”, bedenkt initiatiefnemer Jan Van Ommeslaeghe. Hij toont onder meer een replica van de allereerste bril ooit, die in 1285 in Venetië is ontworpen. Ook schaarbrillen, lamelbrillen, orenbrillen en reisbrillen anno 1830 zitten in de nooit eerder getoonde collectie die vanaf morgen te kijk ligt in het brillenmuseum.

Jan Van Ommeslaeghe en zijn echtgenote Ilse Knockaert beten sinds 1996 de optiekzaak uit, die Jans vader Pierre in 1961 aan de Nederstraat was begonnen. “Ik heb zelf een vrij grote collectie oude brillen en er zijn in ons land zo wel verschillende brillenliefhebbers die parels van oude brillen verzamelen. Maar die krijgt het grote publiek nooit te zien, terwijl er over brillen zoveel te vertellen valt”, vindt Jan. Dankzij een bevriende geestesgenoot uit Wallonie heeft hij enkele brillen met uitzonderlijk historische waarde bijeen gekregen.

Oudste bril ter wereld

“Dit hier is een replica van de alleroudste bril ter wereld”, wijst Jan naar een zogenaamde klinknagelbril uit 1285. “Twee kleine stenen die vlak zijn geslepen, worden met een klinknagel bijeen gehouden. Deze bril werd bijna alleen gebruikt door geleerden en geestelijken, want de meeste mensen uit de middeleeuwen konden niet lezen of schrijven. Omdat die bril zwaar was en makkelijk van de neus viel, is rond 1500, dus toch pas tweehonderd jaar later de beugelbril ontworpen, een lederen exemplaar dat uit één stuk bestond en op de neus gekneld stond”, vertelt Jan.

In de vitrinekasten van het museum dat hij aan de Nederstraat rechtover zijn winkel heeft ingericht, liggen de meest opmerkelijke modellen van brillen. Hier krijg je als bezoeker te weten wat een schaarbril is of een slapenbril, een orenbril en een lorgnet.

Hanske De Krijger was in slaap gevallen

In het museum staat ook een replica van het beeld van Hanske De Krijger, dat op de toren van het stadhuis staat. Volgens de legende is het de schuld van Hanske, dat Oudenaarde een bril in het wapenschild heeft. Hanske was poortwachter van de stad. Toen Keizer Karel V, heerser van het Spaanse Rijk, bij een van zijn vele bezoeken aan Oudenaarde aan de poort van de stad kwam, bleek dat poortwachter Hanske De Krijger niet op post was. Hanske had de avond voordien wat te veel biertjes gedronken en was ergens in slaap gevallen. Keizer Karel V was daarover zo verbolgen, dat hij niet alleen Hanske, maar heel de stad wou straffen. Oudenaarde kreeg de keuze: een slaapmuts of een bril in het stadswapen. Ik moet bekennen dat ik wel blij ben dat het een bril is geworden”, knipoogt de opticien. In het museum zal ook een film te zien zijn, waarin Jan, samen met zijn achtkoppig team het verhaal over Hanske De Krijger speelt.

Tijdelijk of toch blijvend?

Het allereerste brillenmuseum van het land is naar aanleiding van Winterwarmte Oudenaarde te bezoeken volgende vrijdag van 14 tot 22 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Van 27 november tot en met 8 december is het museum open op dinsdag (van 14 tot 19 uur), donderdag (van 9 tot 12 uur- en zaterdag (van 10 tot 17 uur).

“Ons initiatief is dus wel tijdelijk, maar is tegelijk ook een uitnodiging naar de stad om hiermee misschien iets blijvends te doen. Zelf kan ik geen permanent museum uitbaten, maar als blijkt dat de interesse groot is, kan de stad misschien wel geïnteresseerd zijn om via het MOU werk te maken van een echt brillenmuseum”, suggereert brillenspecialist en -liefhebber Jan Van Ommeslaeghe.