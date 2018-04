Eén op vier te snel op Ronse Baan 19 april 2018

02u57 0

Naar aanleiding van de flitsmarathon heeft de politie Vlaamse Ardennen gisteren op vier plaatsen snelheidscontroles georganiseerd. De meeste overtredingen werden genoteerd op de Ronse Baan in Kluisbergen. Van de 456 gecontroleerde auto's gingen er 25,4% over de limiet van 70 kilometer per uur.





De flitser die opgesteld stond langs de Westerring, waar de maximum toegelaten snelheid 90 kilometer per uur bedraagt, betrapte 4,3% van de 890 gecontroleerde voertuigen op overdreven snelheid. 2,8% van de 144 auto's die op de Nazarethsesteenweg in Kruishoutem voorbij de flitser reden, deden dat sneller dan de toegelaten 70 kilometer per uur. Diezelfde snelheidslimiet werd ook niet gerespecteerd door 9,6% van de chauffeurs die in Zingem over de Nederzwalmsesteenweg reed, toen de politie daar op de loer lag.De agenten schreven verder ook telkens één boete uit voor het niet dragen van de gordel, het gebruik van de gsm achter het stuur en het niet respecteren van het laadvermogen van een vrachtwagen. Ook een motorrijder die niet de vereiste veiligheidskledij droeg, ging op de bon. (DCRB)