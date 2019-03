Een nieuwe wagen, mooi weer en weinig verkeer: Antwerpenaar rijdt 143 kilometer per uur op de N60

Lieke D'hondt

01 maart 2019

14u03 0 Oudenaarde Antwerpenaar M.S. krijgt van de politierechter een herinnering aan zijn bezoek aan Oudenaarde. Ze legt hem een boete van 560 euro en een rijverbod van 15 dagen op omdat hij met 143 kilometer per uur op de N60 reed.

“Ik reed met een nieuwe bedrijfswagen en ik ken als Antwerpenaar de weg niet goed in Oudenaarde”, legde de man bij monde van zijn advocaat uit. “Het was bovendien op een zondag, het was mooi weer en er was weinig verkeer.” De man komt er van af met een boete van 560 euro en een rijverbod van 15 dagen. Op de N60 geldt een snelheidslimiet van 90 per uur.